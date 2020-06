BeNeLeague dreigt langzaam dood te bloeden in het handbal

De BeNeLeague in het handbal zal volgend seizoen plaatsvinden met slechts 11 ploegen in plaats van 12. Het Nederlands Houten gaf zijn licentie terug en niemand wou de vrije plaats innemen. Een teken aan de wand dat de BeNeLeague langzaamaan aan het doodbloeden is.

Vanuit de twee landen is er sprake om de het competitieformat ter herzien. Voor de Nederlanders draait het vooral om de verre verplaatsingen en het kansloos zijn tegen de "rijke" Belgische clubs. Maar ook in België hebben ze op punt gestaan om er een einde aan te maken. "Er zal in de volgende maanden naar de Belgen geluisterd moeten worden of deze editie is de laatste", waarschuwt Tongeren-voorzitter Luc Tack bij HBVL.

Van "Dit betekent niet het einde" tot "Deze editie is de laatste"

"We zijn het moe om constant tweede viool te spelen. Gelijke rechten en plichten, maar ook dezelfde financiële verplichtingen voor België en Nederland", treedt zijn collega-voorzitter Bruno Willems van Initia Hasselt hem bij.

Pascal Derkoningen van Bocholt denkt dat de boodschap overgekomen is. "We meten terug naar de essentie, werken op de kwaliteit van het handbal en niet focussen op de randzaken. Publiek naar de zaal lokken is al lang een probleem, ook voor de verre verplaatsingen", reageert hij.

"De stap van eerste nationale naar de BeNeleague is heel groot', reageert Willy Linsen van Sporting Pelt. "Je moet er klaar voor zijn en ik begrijp dat sommige clubs dat niet zien zitten. Dat we met 11 in plaats van 12 aan de competitie beginnen, betekent niet het einde."