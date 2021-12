Bocholt steviger leider in BENE-league handbal na duidelijke overwinning tegen hekkensluiter

In de BENE-League handbal is Bocholt steviger aan de leiding gekomen in het klassement. De Belgische club haalde het met duidelijke 39-23 cijfers van Quintus, de laatste in de stand.

Door puntenverlies van de Nederlandse Lions (29-28 nederlaag tegen Volendam) kreeg Bocholt een mooie kans om uit te lopen in het klassement. Zij namen het op tegen Quintus, de hekkensluiter, en ze wonnen de wedstrijd ook overduidelijk met 39-23. Lions staat zelfs niet meer tweede in het klassement, want deze plaats is volgens Sporza nu weggelegd voor Aalsmeer. Zij haalden het met 22-25 van Hurry Up. Daardoor volgt Lions nu op de derde plaats.