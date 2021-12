Bondscoach Red Wolves maakt selectie bekend voor de kwalificatieduels voor het wereldkampioenschap

In januari spelen de Belgische handbalmannen een belangrijke interlands om zich te kwalificeren voor het WK. Bondscoach Yérime Sylla heeft zijn selectie bekendgemaakt.

De Belgische handbalmannen moeten 6 interlands spelen in januari. Eerst tussen tussen 5 en 15 januari spelen ze vier kwalificatiewedstrijden voor het WK 2023 in Zweden en Polen: in en tegen Turkije (5/01), in Hasselt tegen Turkije (8/01), in en tegen Griekenland (13/01) en in Hasselt tegen Kosovo (15/01).

Nadien volgen nog twee belangrijke baragematchen op 20 en 22 januari tegen Luxemburg voor behoud in de hoofdgroep van de EK-kwalificatiecampagne. De winnaar die blijft in de hoofdgroep.

Selectie:

Nathan Bolaers (Tongeren), Auguste Boyon (Visé BM), Nick Braun (HSG Krefeld/Dui), Pierre Brixhe (Visé BM), Julien Cadel (Hazebrouck/Fra), Quinten Colman (Dijon/Fra), Sébastien Danesi (Pontault-Combault HB/Fra), Jeroen De Beule (Achilles Bocholt), Seppe De Cubber (KV Sasja), Corentin Delatte (Visé BM), Louis Delpire (Atomix), Youri Denert (Sporting Pelt), Ilyas D’Hanis (Initia Hasselt), Glen Gevers (Initia Hasselt), Joris Gille (Bevo HC/Ned), Yannick Glorieux (Achilles Bocholt), Rob Heeren (Initia Hasselt), Yuri Hougardy (Visé BM), Bartosz Kedziora (Visé BM), Raphael Kötters (Istres HC/Fra), Nemanja Kostic (Sasja), Jef Lettens (Toulouse/Fra), Louis Marchal (Tongeren), Martin Massat (Visé), Simon Ooms (Ivry/Fra), Tom Robyns (Saran Loiret/Fra), Kobe Serras (Bevo HC/Ned), Kevin Siraut (Tongeren), Robbe Spooren (Sporting Pelt), Serge Spooren (Achilles Bocholt), Yves Van Cosen (Visé), Door Vandebeek (Sporting Nelo), Seppe Vandeboer (Sporting Nelo), Arthur Vanhove (Tongeren) en Thomas Vermander (Lille M. HBC Villeneuve d’Ascq/Fra)